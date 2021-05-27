全台三級警戒延長，政府機關呼籲民眾減少外出，不少產業受影響，藝人也因疫情停工，連出道40年的資深男星曹西平，也直呼入行從沒遇過這樣的狀況，無奈嘆「病毒還沒有離開，可能就先餓死了」。

曹西平27日在臉書發文，由於疫情關係，藝人工作全部停擺，大嘆沒有錄影通告就沒收入，「令人恐慌這樣子的日子未來會如何？」直言藝人工作是最沒保障，若有房貸、車貸或是要養雙親和小孩，沒存款的話會很吃力。

曹西平坦言入行40年從沒遇過像現在停棚、不能群聚錄影的狀況，雖然無奈，卻也只能等待病毒被控制住，疫情趨緩才能開工，並談到以前在秀場從不怕沒有工作，但現在藝人只靠錄影，生活一定會出問題，還得知有許多年輕藝人在詢問紓困方案，讓他看了覺得十分心酸。

曹西平認為藝人這份工作需要熱情維持，平時等通告就難過了，「現在是病毒還沒有離開，可能很多藝人都會先餓死了」，最後，曹西平也感嘆越寫心情焦慮，這陣子情緒總是起伏，不知道這樣的日子還要多久，講出眾人心聲，希望疫情趕快消失，讓大家恢復平常工作。

(中時新聞網)