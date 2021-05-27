全球主要原物料開始出現比較明顯的修正，「通膨」有減緩的跡象，美國公債殖利率下滑，美國主流科技類股賣壓減緩，資金逐漸回歸科技類股，美股與台股連動性高，預期資金終將回歸科技類股，上周提到科技類股封測族群日月光、京元電、矽格、頎邦，本周全面緩步上漲中，但資金回歸需要時間，這些類股屬於中、長期的布局，如果要短線操作，仍建議選擇盤面上最強的類股族群航運、紡織、防疫概念股。

血氧計過去主要用於住院重症及氣喘患者，用量不大，近期傳出無症狀確診者，因不知道自己確診，血氧濃度不足而死亡（稱快樂缺氧猝死），台灣集中檢疫所也將發送血氧測儀，供住民自行測量回報，一旦下降將緊急送醫，近日疫情擴大，民眾搶購血氧計，加上印度、菲律賓、越南等疫情較嚴重的國家也都在搶血氧計，目前台灣的通路已經全面缺貨，因此防疫概念股中，除了疫苗、快篩、口罩之外，血氧計概念股雃博、優盛、泰博也值得大家注意。

雃博血氧計並非公司的主力產品，過去1年銷售約數萬台，目前也已經賣到缺貨，預計6月可恢復供貨，除了血氧計之外，印度疫情惡化，製氧機需求暴增，公司製氧機已銷至印度，訂單暴增5-7倍，此外，消毒器、口罩、額溫槍等防疫產品增加，持續為公司增添營運動能，公司四月營收年增20.45％，技術面剛突破近年來的新高，短期內有機會持續向上，建議投資人追高要要嚴守40元整數關卡。

優盛血氧計主要外銷歐美、東南亞及印度等國外市場，年出貨量約4~5萬台，全球疫情持續升溫，近期訂單大增，公司已賣到缺貨，6月初將恢復供貨，今年業績無虞，從技術面來看，股價跳空突破25元整數關卡，這幾天有望持續再創新高，建議投資朋友可以拉回找買點，守住23-25的跳空缺口，嚴控停損停利。

優盛血氧計主要外銷歐美、東南亞及印度等國外市場，年出貨量約4~5萬台，全球疫情持續升溫，近期訂單大增，公司已賣到缺貨，6月初將恢復供貨，今年業績無虞，從技術面來看，股價跳空突破25元整數關卡，這幾天有望持續再創新高，建議投資朋友可以拉回找買點，守住23-25的跳空缺口，嚴控停損停利。

(中時新聞網)