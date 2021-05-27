疫情爆發民眾擔憂沒疫苗之際，國民黨主席江啟臣晚間表示，台灣疫情的失控絕對是「人禍」，在攸關人民性命與台灣前途的疫苗問題上，仍大搞意識形態，絕對是「無良的政客」，疫苗取得一點都不容等待，他希望蔡英文總統公開呼籲「Taiwan Needs Helps」。

江啟臣說，老天疼惜台灣，給我們將近一年半時間，躲過全球新冠疫情的幾波高峰，不過，「圍堵政策與政府自滿，造就台灣防疫最大的破口」，讓防疫模範生，一夕間成為全球媒體檢討的焦點。

江啟臣批評，政府被動等待Covax疫苗，疫情爆發到不可收拾，蔡英文總統才徹夜打電話向國際求援，從「不要著急」到「緩不濟急」，民進黨的驕傲與自滿造成政策殺人的悲劇。

江啟臣敬告蔡政府，台灣疫情的失控絕對是「人禍」；在攸關人民性命與台灣前途的疫苗問題上，仍大搞意識形態，絕對是「無良的政客」。他強調，問題檢討，可以等疫情結束慢慢來；疫苗取得，一天都不容等待。

江啟臣提醒，「品質、充足、時效」是疫苗取得的天條，意識形態無法抗疫，只會讓病毒更加猖狂；「坐等疫苗申請，祈禱國際分配，」是對人民最無情的虐害，我們正與時間賽跑，人民的生命與健康正在一點一滴的流逝。

他認為，民間力量是台灣奇蹟的基石，政府應該運用台灣企業與企業家的國際影響力，拓展多元管道取得Covax認可的疫苗；台灣是全球供應鏈重要的一環，「幫助台灣就是幫助全世界，」台灣失守，必定對全球經濟產生重大的打擊，蔡英文總統應公開呼籲「Taiwan Needs Helps」。

他指出，面對病毒挑戰，我們都是「抗疫聯盟」。中央政府應該協助地方取得疫苗，而不是打壓；汶川地震、日本東北大地震、口罩協助，讓我們彼此扶持、攜手同行，面對善意的馳援，應該回以善意，應該善加運用，不應拒之千里。

(中時 )