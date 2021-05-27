新冠肺炎確診數字每天飆升，大家心更急，盼政府趕緊買進疫苗，台企聯台商們發起捐款購買輝瑞BNT疫苗捐給政府，將委由全國商業總會主席賴正鎰向政府提出申請。

賴正鎰表示，已經收到台企聯請託，馬上向衛福部提出申請，希望衛福部加速審核通過，讓這批疫苗儘快送到台灣，讓全民施打疫苗，終結疫情。

賴正鎰強調，政府、醫護人員與全民去年都很配合，才能很快將疫情壓制下來，過程很艱辛，但很可惜此波疫情蔓延太快，已經超過5成服務業面臨關門倒閉危機，各行業的企業主也來找他訴苦，原本以為去年疫情已經度過，沒想到這波疫情來的又急，整個急轉直下，嚴重影響民生經濟，停課停業居家遠端上課上班開會，有的已經歇業，危及多數服務業從業人員的家庭生計。

他說，政府雖然已計畫在5月31日完成三讀通過第四波紓困貸款預算2100億元，民進黨團更有意要加倍追加，提高到4200億元，但今年疫情看起來比去年還要嚴重，而且馬上要進入七、八月的旅遊旺季，如今看起來恐怕短期內難好轉，更讓人擔憂。

根據專家估算，以台灣2300萬人的7成，至少要1600萬人注射，若每人要注射2劑，那就要3200萬劑，但現在僅靠兩波的71萬劑AZ疫苗，根本無法應付才剛要開始嚴重的疫情。

賴正鎰說，在大陸的台商與台幹眼看台灣疫情快速擴散，為台灣的家人擔心焦慮，然而台灣現況疫苗短缺一劑難求，除了呼籲政府將台灣鄉親健康安全放在第一位，把疫情防控作為當前的頭等大事，多方合作、共同努力之外，更紛紛透過台企聯，表示願意一起捐款，購買經過世界衛生組織認可的疫苗，送回台灣捐給政府，加快幫國人打疫苗，產生防護網，助台灣對抗疫情，保護國人健康，希望賴正鎰能代為向政府提出申請。

賴正鎰表示，約1.5萬民網友投票，高達九成的網友表示「只要有疫苗可以打，都願意接受」。僅有不到一成(8％)的人，不相信大陸的疫苗。由此可以看出國人對於疫苗需求孔急，已經到了十分緊急的階段，根本無法再空等到8月才有疫苗。

(中時 )