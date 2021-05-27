歐力士猛牛27日在交流賽迎戰橫濱隊，歐力士推出台灣投手張奕先發，不過本季一軍初登板表現卻不理想，張奕僅先發2.1局，被敲2發全壘打，失掉7分皆為自責分，終場歐力士以8比11落敗，張奕吞下敗投。

歐力士今天作客橫濱展開交流賽，由於中央聯盟投手必須上場打擊，這也是張奕生涯一軍首度站上打擊區。

1局上歐力士靠著吉田正尚敲出2分全壘打先馳得點，不過張奕在1局下登板，面對首位打者神里和毅就被對方轟出右外野陽春炮，2出局後又出現危機，壘上有2名跑者時又被索托（Neftalí Soto）敲出3分炮，單局丟掉4分。

2局下張奕回穩，僅被敲1安沒有失分，但3局下又碰上亂流，被敲4支安打又掉2分，之後再投出保送形成滿壘被換下場，該局張奕只抓到1個出局數，單局丟掉3分都記在張奕帳上。

雖然歐力士在4局上一口氣攻下4分、追到1分差，仍反撲未果，以3分差吞敗。本季一軍初登板的張奕僅投58球就退場，2.1局投球中被敲9支安打，投出1次三振、2次保送，丟掉7分承擔敗投；打擊部分則在3局上擊出三壘方向滾地球出局。

其餘也在日職打拚的台將部分，樂天金鷲的宋家豪8局下登板中繼，僅花11球演出三上三下，連續6場無失分，自責分率降至0.92。火腿隊的「大王」王柏融則是連2場從板凳出發，他在7局上代打，面對養樂多中繼投手今野龍太，他敲出中外野深遠飛球出局，打擊率降至2成63。

效力西武獅隊的吳念庭在與廣島隊的交流戰擔任二壘手、打第6棒，總計他4打數敲出2支安打，吞下1次三振，另有1分打點和1次盜壘成功，連7場有安打也讓他打擊率率升至2成73。

(中時 )