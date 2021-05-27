台北市部署數家加強版防疫專責旅館，收治輕症、無症狀確診者，近日屢傳病患猝死在房間，外界質疑旅館內有醫護隨時監控，為何還有此事發生？北市衛生局長黃世傑坦言，旅館設備、醫護人力不比醫院，無法隨時遠端監控病患的生理情況，且病情變化莫測，很難掌握得完備，但會持續努力照顧病患健康。

繼台北凱撒飯店6旬女子猝死後，今日又有旅館傳出50歲確診男子猝死，因飯店人員巡房時，發現房間門口的早餐未取用，敲門及打電話都無回應，便拿鑰匙打開房門才發現男子已倒在地上，但不確定是否因新冠肺炎病逝，引發外界譁然。

黃世傑表示，加強版防疫專責旅館內都會配有護理人員，但人力相對醫院較為不足，無法如同醫院一樣，在每間房加裝足夠的生理監視器，從護理站就能遠端監控個人病況，只能靠每日的電訪、必要時的進房查看，以及病患自主通報狀況，掌握度的確不夠，這是目前的困境，但會持續努力。

黃指出，雖然住進防疫旅館的確診者，病況較醫院那些患者輕，但病情變化迅速，每分每秒都可能有不同，但就旅館設備和醫護人力來說，實在沒辦法掌握得非常好。他說，理論上這些人若能住到醫院最好，但目前專責病房不夠，才會留在檢疫所或加強版防疫旅館。

(中時 )