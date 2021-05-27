全國首創科技防疫！中市環保局啟動泰安國小無人機消毒。（陳世宗攝）

台中市西屯區泰安國小附設幼兒園群聚案，27日新增4例本土確診個案，累計16人確診。市長盧秀燕表示，泰安附幼前進指揮所經過三天努力，為泰安國小暨附設幼兒園教職員、學生、家屬等共計426人篩檢，找出幼生3位、附幼老師及廚工4位、小學生3位、附幼同住家人6位確診，市府迅速組建「快速防疫部隊」，讓確診者及早送醫治療，避免疫情擴散，安定民心。

台中市政府指出，泰安國小附設幼兒園於5月24日爆發群聚感染，市長盧秀燕當日立即下令成立前進指揮所，第一波先針對幼兒園師生及家長210人進行快篩，並匡列其他接觸者直接進行PCR檢驗；第二波再針對國小部師生及家長246人進行快篩，為求審慎起見，昨日再進一步PCR檢驗，246人全數陰性。

目前尚有國小部4名學生不願接受採檢，市府已要求進行採檢，如不配合則須居家隔離，全面防堵疫情擴散。環保局27日首度與科技公司合作運用無人機，由上而下展開消毒校園內操場及遊憩設施，擴大消毒覆蓋面避免疫情擴散。

(中時 )