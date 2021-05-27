國內疫情持續炸鍋，本土確診案例連環爆，加上校正回歸病例，接連好幾天單日新增數都高得驚人，叫民眾憂心忡忡，嚇得不敢出門，深怕不知不覺中染疫，降低群聚風險。可生活還是要過，為提前備妥三餐，許多人選擇網購方式，並宅配到府，對此博客來網站就統計近三周的銷售數字，發現泡麵、乾糧、礦泉水的銷量狂漲5倍以上，佔全館熱門榜前30名，遠超過書籍販售量，讓不少作家得知後哭笑不得。

全台疫情升級三級警戒，不少民眾因為疫情趨緩遙遙無期，紛紛上網搶購防疫物資、民生必需品和民間常見糧食，針對這一點，博客來網站也發現，疫情爆發以來，這三周的泡麵、乾糧、礦泉水的銷量暴衝逾5倍，把書籍販售量狠狠甩尾在後，讓許多作家感到不可思議，不到半個月，全館榜上3分之1竟然一瞬間被泡麵佔據，對比一本書想搶進銷售榜前30名須歷經漫長時間，根據《ETtoday新聞雲》報導，有作家因此感嘆「有必要搶泡麵搶成這樣嗎？」並開玩笑表示，出版業者近期流傳的問候句已經成了「你書的銷售打敗泡麵了嗎？」

疫情期間，博客來網路書店熱門排行榜有1/3被泡麵佔據。（圖／博客來網站）

不僅如此，博客來網站還進一步補充，目前每日泡麵銷售量數字都落在3000包上下，前3名熱銷品牌口味依序為「肉燥風味特大號（5包／袋）」、「維力炸醬麵重量包（4入／袋）」、「來一客鮮蝦魚板風味（3杯／組），此外口罩、酒精等防疫物資，還有

濾掛式咖啡、水餃也都擠進熱門排行榜。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)