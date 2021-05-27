疫情升溫，桃園市議長邱奕勝除了感謝防疫人員的付出與辛勞之外，也對於疫情發展感到憂心，認為要緩解疫情，施打疫苗是不二法門，呼籲市長鄭文燦及市府團隊，為全體市民健康著想，爭取更多疫苗，尤其要建議中央購買其他的疫苗，讓鄉親有更多的選擇，不再只有AZ疫苗。

疫情持續升溫，日前中央疫情指揮中心宣布國內三級警戒從5月28日延長到6月14日，邱奕勝對於目前每天確診及染疫人數高居不下，桃園市確診人數也有增加的趨勢而感到憂心，認為疫情看來並沒有減緩的跡象，要緩解疫情，施打疫苗形成群體免疫是目前最適切的解方。

這波到貨的15萬劑AZ疫苗，中央疫情指揮中心配賦桃園市1萬8千劑，市府以醫護人員及防疫人員優先施打，邱奕勝也認同醫護及防疫人員優先施打的政策，但呼籲市府也要顧及227萬市民的健康，請市府積極爭取更多的疫苗讓市民朋友施打，保障人民的健康及安全。

邱奕勝代表市民反映地方對於疫苗殷切需求，期盼在新冠肺炎社區傳染已有擴散之虞的時候，請鄭文燦盡快向中央爭取更多疫苗，提供給市民朋友施打，期盼疫情能早日緩解。

鄭文燦則指出，目前疫苗是採取緊急使用，因此要分批查驗，如果產生副作用跟風險，也有法律責任，因此中央疫情指揮中心已經宣布疫苗採購是由中央統籌，地方政府都會配合中央決策，由中央統籌疫苗採購。

鄭文燦說，目前蔡英文總統已經說明從現在到8月會陸續採購，不管是境外的好的疫苗、或國產研發的疫苗，大概會到達3千萬劑，希望疫苗採購盡快到位、讓國人盡快施打。他強調疫苗不會等到8月才開始打，「本周就要開始打！」，初期配賦數量不太夠，各方面都有殷切的需求，市府會支持中央統籌疫苗的政策，希望3000萬劑分批到位，讓各地方政府盡快執行施打疫苗的政策。

(中時 )