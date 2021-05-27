經濟部國際貿易局及外貿協會27日舉辦線上「台灣精品2021中國大陸通路OMO說明暨洽談會」，由四家中國大陸通路商及平台代營運商解析中國大陸電商與實體銷售；有別以往，今年起台灣精品在中國與四家通路代營運商合作，從以往的單一線上或線下轉為虛實整合。

像是李賀記快手店，不只開西安漢神百貨實體店面，也在淘寶設立線上店鋪；在成都新光天地設櫃的海峽逸軒買手店，更是在淘寶與抖音2個平台設立店鋪，融合線上線下推廣活動。線上通路部份，台灣精品除持續在淘寶台灣精緻生活館設立專區，今年更首次與代營運商合作在抖音開店設置台灣精品專區。

貿協指出，疫情之下中國大陸實體經濟受到衝擊，虛擬經濟卻逆勢成長，台灣精品聯手中國大陸通路業者設置「台灣精品展售專區」，從線上知名電商平台淘寶、抖音，到線下專賣店成都新光天地、西安漢神百貨，透過OMO(Online-Merge-Offline)虛實整合的「新零售」模式，協助台灣企業拓銷中國大陸市場。

四家「台灣精品」的中國代理商包括西安環商、寧波環辰、上海藝藏、四川鑫光辰亮等，今年起台灣精品在中國大陸與四家通路代營運商合作，從以往的單一線上或線下轉為虛實整合，四家代理經銷商並進一步與14家台灣企業，進行24場次線上洽談會，商談進駐中國大陸通路銷售。

其中包括D-Link友訊科技、安炬科技、奇祁科技、威潤科技、萊鎂醫療器材、吉赫、美科、永朔等台灣精品得獎企業。

(工商 )