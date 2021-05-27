陳建寧居家防疫，同時賣力創作寫歌。（華研國際提供）

本土疫情升溫，飛兒樂團（F.I.R.）成員阿沁、陳建寧近來居家防疫，阿沁每天在家陪伴老婆花花、2個可愛女兒，夫妻倆分飾多角，一整天陪著女兒們遠端上課、運動及手作小甜點等，阿沁打趣說：「我是教務主任，負責安排課程，花花是訓導主任，負責管理秩序。」

阿沁帶著女兒們一起看YouTube的影片，全家跑跑跳跳，賣力運動，讓女兒們消耗體力，阿沁笑說：「小朋友精力太旺盛，如果不好好放電，會變成小怪獸。」

陳建寧向來有運動習慣，但疫情期間，健身房關閉，他只好在家防疫、放鬆休息，卻發現迅速復胖了2公斤，嚇得他馬上開始自主訓練模式，把工作室的藝人肢體訓練教室，變成自己的健身房，他揚言：「我要再減回那2公斤。」

F.I.R.團員目前正忙新專輯後製階段，女主唱韓睿在大陸工作中，音樂工作團隊身處各地，母帶後製在韓國處理、編曲在新加坡、大陸的夥伴負責管弦樂及台灣負責吉他、鍵盤、鼓組等，他們每天都要開國際視訊錄音會議，雖然居家工作，陳建寧近期的工作量不減反增，光是影視主題曲就高達10個合作案，陳建寧笑說：「不知道為什麼，反而變得更忙，還欠了一堆歌債要交。」

(中時 )