金曲歌后彭佳慧育有14歲兒子、10歲雙胞胎女兒，她原本將宣傳新專輯《太難唱了》行程，因疫情幾乎取消，她在家陪3個小孩上課、練琴等，每天一打三，她直呼：「媽媽真的好忙。」不只要做家事、催小孩上課、烹調三餐，還要跟同事們討論公事，生活充實。

她自爆最頭痛的是孩子每天的3餐問題，她笑說：「我最崩潰的是，還在吃午餐，他們就問我晚餐吃什麼？我回答之後，他們還要問到明天中午吃什麼？」讓她傷透腦筋，有時會被逼到瀕臨崩潰邊緣，她會趕緊去自己的空間，例如陽台、廁所、房間、客廳等，放鬆、深呼吸及拉筋，來保持愉快心情。

彭佳慧近日的宣傳工作多半改為網路直播、電話連線，自認對3C產品很陌生的她，甚至有點排斥學新科技，日前首度用IG直播，全靠著3個寶貝兒女在旁指導，雙胞胎女兒還教她使用各式濾鏡直播，她開心：「好像沒有我想像中的困難。」

(中時 )