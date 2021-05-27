由於美國海軍航空母艦數量吃緊，唯一於日本前進部署的航艦打擊群將被調往中東支援；美國「有線電視新聞網」（CNN）27日報導，美軍可能加強兩棲突擊艦的作用、派轟炸機巡弋印太，甚至借重預計同時期抵達西太平洋的英軍航艦打擊群，維持於該區域的嚇阻能力。

美國海軍唯一進行前進部署的「雷根號」（CVN 76）航艦，目前正於美軍用於執行「陸上航艦起降訓練」（FCLP）的硫磺島附近，等待其第5艦載機聯隊（CVW-5）完成相關任務認證。「美國海軍學會新聞網」（USNI）26日才透露，該打擊群將於今夏被部署至中東，接替預計7月返國的「艾森豪號」（CVN 69）航艦打擊群，掩護美國於阿富汗的撤軍行動。

退役美國海軍上校、軍事分析師舒斯特（Carl Schuster）告訴CNN，為填補失去航艦打擊群的空缺，美國空軍可能會讓B-52H、B-1B等轟炸機在南海附近飛行，釋出強烈政治訊號；而同樣駐防日本的「美利堅號」兩棲突擊艦（LHA 6），由於能搭載F-35B戰機，也可能在高層示意下提高曝光度。去年「羅斯福號」航艦（CVN 71）因新冠肺炎（COVID-19）疫情被迫停靠關島期間，美軍就曾進行過上述行動。

另外，由於英國皇家海軍「伊麗莎白女王號」（R08）航艦打擊群已展開首次海外部署，且預計剛好將於夏末穿越南海；舒斯特指出，該艦載有18架F-35B，其中10架來自美國陸戰隊，且打擊群成員中也包含美軍神盾驅逐艦「蘇利文兄弟號」（DDG 68），更能代表美軍與盟友合作抗敵的決心。

新美國安全中心（Center for a New American Security）資深兼任研究員許卡特（Thomas Shugart）表示，美軍此次行動明顯違背其近年強調的戰略方向，希望阿富汗撤軍能順利結束，讓「雷根號」航艦打擊群得以迅速返回西太平洋。

(中時新聞網)