台鐵27日發出簡訊，35次PP自強號第1車車上有一男性旅客身體不適，到斗六站協助下車後通知救護車送醫，嘉義晚19分到，為防疫需求該車消毒並封鎖，旅客改其他車廂乘坐；屏東折返坐156次，亦請屏東站加強第1車消毒，並封鎖第1車，請旅客至其他車廂乘坐。

台鐵初步回復，台鐵局所有車站、列車皆已加強消毒頻率，如接獲通報，會加強車站及列車編組深層及全面消毒，該列車會加強第1車消毒，相關人員會要求作好自主健康管理。

台鐵表示，限於疫調，台鐵不方便公布疫情相關資訊。

(旺報 )