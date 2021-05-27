曾演出《甘味人生》、《大時代》的本土劇男星涂晨洋，近日拜命理師沈嶸為師，成為她第88位弟子。原來涂晨洋一開始在台南擔任電台DJ，後來為了圓夢隻身北上受挫，幸虧遇到貴人中廣主管張東光與沈嶸，令他苦盡甘來，不僅跨足戲劇圈，還圓夢出了專輯。

涂晨洋回憶與沈嶸緣分，他說2001年因為考上了某大購物台的購物專家，一個人隻身搬到台北，原本以為一切就此平步青雲，沒想到在歷經三個月受訓後，就被淘汰了，讓涂晨洋頓時從天堂掉入地獄。幸好當時的恩師，也是中廣的主管張東光收留了他，安排他到中廣流行網擔任李明依等人的音控，假日主持節目。

後來涂晨洋離開廣播圈，回台中經營網拍，對未來感到十分迷惘，在一次偶然的機會，北上找沈嶸諮詢；當時沈嶸對他說，他來到這個世界上的目的，就是要用自己的聲音把正能量傳遞出去，未來在使用聲音上，如果能夠多放一點感情就更棒了。

涂晨洋當時聽不太懂，沒想到2010年他進入地方電視台主持節目並學習台語，2012年為了唱歌好聽戒煙，2015年跨足戲劇圈，2019年沈嶸賜予「涂晨洋」這個五項全滿的名字，而2021年更是一圓兒時的夢想發行「我是周總」專輯。這一切跟當時沈嶸的預測不謀而合，讓涂晨洋對沈嶸佩服得五體投地，一心想拜沈嶸為師。而這個心願終於在今年實現，他今後也會跟著沈嶸行善，持續傳遞正能量。

(中時新聞網)