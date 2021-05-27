法國製藥巨擘賽諾菲及英國藥廠葛蘭素史克今天宣布，展開最終測試它們遲來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，奮力為全球對抗疫情的軍火庫增添新武器。

這兩家公司在5月稍早公布疫苗第2期臨床試驗獲得正面成果，不過，去年的初步研究結果令人失望，讓法國沒有本身疫苗，削弱民族自尊。

賽諾菲（Sanofi）和葛蘭素史克（GSK）說，將從今天開始招募第3期臨床試驗研究志願者，包括美國、亞洲、非洲和拉丁美洲的3萬5000多名成年人。

兩家公司希望在年底前推出疫苗，也就是美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗以及美國製藥廠莫德納（Moderna）疫苗獲得監管機構批准的一年後。

第3期臨床試驗將先研究疫苗對最先在中國武漢發現原始冠狀病毒的防護效力，然後再檢視疫苗對南非變異病毒的反應。

賽諾菲和葛蘭素史克還將研究，它們的疫苗對以前接種其他廠牌疫苗者，作為追加補強疫苗的可能效果。

(中央社)