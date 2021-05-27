本土疫情升溫，新北八大行業都須停止營業，但淡水揮皇高爾夫球場卻被民眾舉報，無視防疫規範堅持營業，新北市長侯友宜昨怒批「不但要重罰，該關就關」，但業者今日仍視若無睹，繼續營業，新北市體育處祭出鐵腕，開罰102萬元，並指出若明日仍繼續營業，將勒令斷水斷電。

雙北15日升級三級警戒後，新北娛樂場所便規定停止歇業，未料體育處21日起連續稽查5日，淡水揮皇高爾夫球場仍將規定視若無睹，繼續營業；侯友宜昨震怒稱，這種行為太離譜，要求體育處重罰，要求停業。

體育處長洪玉玲表示，今日市府人員與警方前往球場，發現業者仍繼續營業，向員工勸導，對方卻表示老闆要求營業，因此連同先前違規，體育處已開出5次處分書，依照傳染病防治法依序開罰6萬、12萬、24萬、30萬、30萬，累計102萬元的罰款。

洪玉玲表示，體育處15日有發公文給業者，25日也再度用掛號方式告知業者，延長管制，但對方無視規定才會重罰，明日市府人員會再前往，雖然今日下午業者已貼出暫停營業公告，但明日若正常開業，將派公安小組斷水斷電。

(中時 )