光良新歌〈是我不懂〉由韋禮安量身打造，獲得好評，副歌「是我不懂你的幽默」，意外道出光良私下愛講冷笑話，卻鮮少有人能欣賞他的幽默，光良錄唱到這一句時，心有戚戚焉，「這句話很多人對我說，我常常一講完冷笑話，現場一片冷漠，沒有人要理我。」

光良自認愛講冷笑話的興趣，遺傳自父親冷面笑匠性格，光良笑虧父親：「平時不愛說話，但一出口就是一針見穴，點中我的笑穴。」韋禮安同樣也是講冷笑話高手，這次透過音樂找出共通點，韋禮安無奈說：「這點我很能感同身受，因為我常講很多笑話大家都聽不太懂，都被同事們霸凌取笑。」

近來疫情嚴峻，光良活動、商演邀約幾乎都延期至下半年，他身為老闆，宣布員工全體居家辦公。光良每天宅在家，忙創作、開線上會議等，也不忘在家運動、下廚料理，他認為在家反而更忙，透露目前最苦惱頭髮太長，無法自己整理，樂觀：「還是要好好待在家，乾脆把頭髮留長換個新造型。」最後呼籲大家沒事別出門，「在家就是對辛苦的醫護人員最好的後盾。」

(中時 )