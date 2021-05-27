桃園市長鄭文燦27日表示，桃園市公車及場站已經完成乘車實聯制作業，因計程車屬於大眾運輸系統的一環，自5月31日起也全面納入簡訊實聯制管制。若不聽勸導，市府將依照道路交通管理處罰條例第60條的規定，最高可以罰款1800元，目前全市登記有案的計程車約有5516輛，仍在營業中約有7成，希望透過車行、車隊跟個人計程車全面實施簡訊實聯制，讓疫調足跡能夠更周延完整。

桃園市政府交通局要求市區客運業者與計程車業者配合張貼簡訊實聯制QRcode，全市195條公車路線共817輛公車及各公車場站，已經於5月20日全數完成，全市計程車約5500餘輛，除部分個人計程車外，3大計程車工公會所屬會員及6大衛星派遣車隊所屬車輛都已經完成實聯制。

交通局長劉慶豐說，公車及計程車全面落實實聯制，可以達到精準防疫的作為，精確掌握確診者疫情的足跡，讓搭車的民眾更安心，將自5月31日起公告於桃園上車的計程車，都需強制執行實聯制，違反規定者將依據道路交通管理處罰條例第60條第2項第4款處900元以上、1800元以下及汽車運輸業管理規則處9000元的罰鍰。

計程車客運業可以利用行政院的簡訊實聯制系統，以個人店家或交通事業欄位申請營業車輛專屬的QRcode條碼，申請作業只要2至5分鐘即可完成，方便又快速。計程車司機若仍有操作上的疑慮可以洽計程車客運商業同業公會、計程車駕駛員工會、汽車職業駕駛員工會或本市六大派遣車隊窗口等協助申請QRcode條碼，也可親至桃園市政府交通局公共運輸科詢問相關申請事項。

劉慶豐表示，計程車屬於大眾運輸系統的一環，排除一些因為疫情因素暫時歇業的計程車個人行外，仍有部分營業中的計程車遲遲尚未完成實聯制，為免影響後續疫調作業時間，同時保障駕駛員及乘客的乘車安全，計程車強制執行實聯制有其必要性，交通局已經協調計程車工公會，由工公會先印製1000份實聯制QRcode條碼，5月27、28日等兩天將由市府交通局、警察局交通隊及計程車工公會一同前往本市各大重要計程車招呼站強力宣導申請及張貼實聯制作業。

劉慶豐說，桃園位於防疫第一線，國境防疫尤其重要，全市防疫計程車從去年3月成立時的300輛，到今年已達533輛，執行的任務由原本僅接送桃園居家檢疫者就醫服務以及移動防疫地點等接駁服務，擴大服務範圍至鄰近的台北市、新北市、新竹縣等縣市，也將居家隔離者及自主健康管理者納入服務對象。

由於近日疫情嚴峻，5月份截至目前已經完成近2000趟次的接送服務，充分滿足匡列者的檢疫作業需求，使採檢的作業更加順利。同時，為提供防疫英雄更強的防護力，除原有的防護衣、防務面罩外，全數駕駛都列入第一波疫苗施打對象，以提供安全的載送服務，保護駕駛及乘客安全，也確保桃園救護車能量。

(中時 )