基隆市七堵區有一名女子為感謝消防人員疫情期間的辛勞，偷偷將檳榔、香菸與現金放置在勤務車後方，消防人員發現後，感謝民眾的熱心，並將現金捐入基隆市社會救助金專戶。

七堵消防分隊小隊長張峻騰與隊員張碧輝20日在轄區內執行水源調查勤務，並將勤務車停放在明德一路326號前，任務結束後，要將水源器材放置車箱時，發現車裡多了檳榔、香菸各1包，以及1000元現金。

張峻騰表示，他在執行勤務時，有一名熱心女子，騎乘機車竟過時，有向他們點頭示意，猜想應該是女子將香菸等物放在車上，以此感謝同仁疫情期間為社會付出的心力，他說，很感謝民眾的好意，但還是將現金依規定交給政風室，並捐入社會救助金專戶。

基隆市消防局長陳龍輝指出，同仁除了一般救護及救災勤務，也投入防疫工作，截至26日為止，開車載送疑似或確診病人總計有113車次，雖然責任與無形壓力併存，但消防局全體同仁都會勇於承擔所有緊急救護工作。

基隆市消防局政風室主任林聖智呼籲，防疫期間，民眾可以請將對消防人員的鼓勵與愛護，化為配合政府防疫政策，外出務必戴口罩，並遵守各項防疫指引，「防疫一體、同島一命」共同守護台灣。

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(中時 )