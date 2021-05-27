台灣疫情爆發到不可收拾，國民黨主席江啟臣砲轟民進黨，這是民進黨的驕傲與自滿造成政策殺人的悲劇，臺灣疫情的失控絕對是「人禍」。他也說，國民黨願意與人民站在一起，盡力協助政府，打贏這場艱困的戰役。

江啟臣今（27）在臉書表示，2月22日蘇貞昌院長說，「台灣沒有施打COVID-19疫苗的急迫性」，2月23日陳時中部長說，「台灣的情況也沒有需要強迫大家打。」

他感嘆，老天疼惜臺灣，從去年初，給了我們將近一年半的時間，躲過全球新冠疫情的幾波高峰，也順利化解幾波本土疫情的破口；臺灣就像世外桃源，而我們的官員也在開趴、攻蛋、走秀。

江啟臣指出，「圍堵政策與政府自滿，造就臺灣防疫最大的破口，」讓防疫模範生，一夕間成為全球媒體檢討的焦點。

江啟臣呼籲，「問題檢討，可以等疫情結束慢慢來；疫苗取得，一天都不容等待。」在疫苗取得、防疫問題以及後續紓困上，國民黨願意與人民站在一起，盡力協助政府，打贏這場艱困的戰役。

江啟臣最後強調6點疫苗取得問題：

1. 「品質、充足、時效」是疫苗取得的天條，意識形態無法抗疫，只會讓病毒更加猖狂。

2. 「坐等疫苗申請，祈禱國際分配，」是對人民最無情的虐害，我們正與時間賽跑，人民的生命與健康正在一點一滴的流逝。

3. 民間力量是臺灣奇蹟的基石，政府應該運用臺灣企業與企業家的國際影響力，拓展多元管道取得Covax認可的疫苗。

4. 「為人民低頭，是最莊嚴的使命。」臺灣是全球供應鏈重要的一環，「幫助臺灣就是幫助全世界，」臺灣失守，必定對全球經濟產生重大的打擊，蔡英文總統應公開呼籲「Taiwan Needs Help」。

5. 面對病毒挑戰，我們都是「抗疫聯盟」。中央政府應該協助地方取得疫苗，而不是打壓。

6. 相互扶持是人道精神的體現，汶川地震、日本東北大地震、口罩協助，讓我們彼此扶持、攜手同行，面對善意的馳援，應該回以善意，應該善加運用，不應拒之千里。

(中時新聞網)