綠委郭國文今日表示，台灣正面臨醫療量能及疫苗接續不足的困境，而日本此時卻有「餘裕」而暫不施打的1.2億劑AZ疫苗，台灣此刻正需要友邦緊急支援，趕快來向友好的日本爭取購買。

郭國文指出，日本厚生勞動省已在21日正式批准莫德納及AZ疫苗，並已展開大規模疫苗接種作業，而且美國代理駐日大使楊舟，近日也拜訪了駐日代表謝長廷，此舉不但受到日本媒體重視，也代表拜登政府非常了解台灣的重要性。

據了解，日本九州疫苗製造商接受英國藥廠委託生產AZ疫苗，但因擔憂有低機率引起血栓症狀，所以日本並未將AZ疫苗納入公費接種清單，目前接種使用的疫苗為BNT及莫德納，日本現在有高達1.2億劑的AZ疫苗流向未定，也引起市場關注。

郭國文呼籲中央及流行疫情指揮中心指揮官陳時中，應在這個「美日台關係最佳」的時刻，將日本暫不施打的1.2億劑AZ疫苗，給協議買過來，緩解緊繃的醫院量能。

(中時 )