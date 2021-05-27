台灣現今有71萬劑AZ疫苗，指揮中心指揮官陳時中晚間表示，15萬劑莫德納疫苗將於明天抵台。陸軍軍官學校專科班校友會理事長羅睿達痛批，蔡政府政治口水、大內宣多過防疫，為表達不滿，他在臉書發起「白布條運動」，訴求「要健康、要生存、要疫苗」，同時向辛苦的醫護人員致敬，他說，目前獲得不少退軍迴響，大家以寧靜方式，表達政府面對疫情措施的不滿。

羅睿達晚間表示，他實在無法理解民進黨有無地球村的概念，以及是否和人民活在平行時空，如今醫學科技如此發達，但過了一年半，全世界有5種疫苗，他反問，台灣的疫苗在哪裡？並痛批，面對疫情，政府的政治口水、大內宣多於防疫。

羅睿達說，政府對於勞工、中小企業的紓困措施，他不予置評，但他提醒，政府忽略了店面小攤販、夜市攤商，這群靠天吃飯，做一天算一天的人們到底要找誰紓困？

羅睿達指出，台灣疫情持續擴散擴散，政府的超前部署謊言也破功了，在各項醫療緊張缺乏的情況下，指揮中心也只能消極的要求大家，帶口罩、勤洗手、少出門，說穿了就是防疫只能靠人民自己了，讓人民生活在恐懼之中。

羅睿達強調，人民最最需要的就是「普篩和疫苗」，怎麼想就是想不通，這個政府可以捐錢幫他國買疫苗，為什麼就是不能為自己的國民做普篩，打疫苗，讓人民早日與國際接軌，恢復正常的生活。

羅睿達表示，人民有表達生活保障與不安的方式，但如今任何言論都被冠上妨礙疫情，他就突發奇想發起「白布條運動」，大家可在自己的店家、住家的陽台或窗台繫上白布條，白色代表純潔、潔淨，同時也向醫護人員致敬，訴求「要健康、要生存、要疫苗」，而非政治口水。

(中時 )