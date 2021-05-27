法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在訪問盧安達時表示，1994年盧安達種族大屠殺這場悲劇中，法國負有一定的責任，但未正式道歉。

半島電視台(Aljazeera)報導，馬克宏在星期四前往基加利種族滅絕紀念館( Kigali Genocide Memorial)，發表了一段莊嚴致辭，提到了法國在這場歷史悲劇的責任。

這個滅絕紀念館裡，有25萬受難者在此被埋葬。其他死難者還更多，從1994年4月開始的100天屠殺期間中，約有80萬圖西族人，被狂熱胡圖族人與胡圖族民兵殺死。

馬克宏說，法國有接到盧安達即將發生的屠殺事件的警告，但是法國卻袖手旁觀沒有行動，客觀上對這場種族滅絕事件成了無聲的幫兇。

他說：「今天，我以謙卑和沉重的心情站在此處，我已經意識到我們法國在此事件有無可迴避的責任。」但他也補充說「法國絕不是種族滅絕的同謀。」

馬克宏說，法國必須提起勇氣承認自己的責任，這一切對盧安達人民的苦難是有意義的，是因為真相沉默太久了。

他補充說，只有那些在恐怖殺戮下倖存下來的人，才有資格說寛恕，我希望他們能夠原諒、對我們寬恕。

儘管馬克宏的言論，已經比以前的法國執政人物來的有勇氣，但是盧安達的許多人還是希望聽到「道歉」，法國當時有能力，卻未出手阻止悲劇。

馬克宏有看過今年3月份發布的調查報告。該報告稱，殖民主義使法國官員蒙蔽了眼睛，政府對未預見到這一屠殺負有「責無旁貸」的責任。但是，該報告不認為法國是屠殺的同謀。

盧安達總統保羅·卡加梅（Paul Kagame）此前曾表示，法國有參與種族滅絕大屠殺，上週表示，該報告對該國人民「意義重大」，是重要的真相。

卡加梅是一名圖西人，也就是當年被屠殺的受難種族。卡加梅說，盧安達人可能「不會忘記，但會選擇原諒」法國。當年他的圖西反抗軍打敗了胡圖人領導的政府，阻止了殺戮。

1994年，盧安達總統是胡圖族的尤文納爾·哈比亞里馬納(Juvénal Habyarimana)，他試圖組織一個跨種族的聯合政府，但是反哈比亞里馬納的密謀者並不配合，有情報顯示暗殺陰謀正在進行，但法國沒有提出警告，並繼續堅定支持哈比亞里馬納。

結果在1994年4月6日，哈比阿里馬納的飛機被擊落，引爆了胡圖族對圖西族的仇恨，轉而變成種族殺戮。

(中時新聞網)