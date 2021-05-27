台灣20歲網球小將梁恩碩27日在法國網球公開賽會外賽第3輪，以兩個6比2擊敗世界排名第143的英國達特（Harriet Dart），生涯首闖大滿貫會內賽舞台。

「小鋼炮」梁恩碩曾在2018年法網青少年組包辦女子單、雙打冠軍，成為台灣在大滿貫青少年組女單奪冠的球員，轉職業後，女單排名最高曾來到第150名，目前則是排名第295名。

梁恩碩此次爭奪法網會內賽門票，首輪打不滿一盤就因對手傷退晉級。次輪碰上世界排名第199名的美國女將穆罕默德（Asia Muhammad），梁恩碩再以7比6（9）、6比4直落二過關。

只差最後一步就能首度闖進大滿貫會內賽，梁恩碩一下場就先丟失發球局，不過她立即回穩成功回破，在2比2後連保帶破連下4局，以6比2先下一城。

次盤梁恩碩又是先在第1個發球局就碰上危機，一度陷入0比2的落後，但她展開反撲，沒再給對手任何機會，連拿6局逆轉搶下生涯首張大滿貫會內賽門票。

(中時 )