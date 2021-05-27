對於台灣今日新增401例本土確診個案，校正回歸266個案，死亡個案13人，台北市長柯文哲今晚在臉書為大家加油打氣，穩住疫情，直到疫苗到來！我們會撐下去的！

柯文哲說，會不會覺得，過去兩個星期特別漫長？不能出門吃飯、不能和朋友去歡唱，去購物要登記，去公園散步也要戴口罩，小確幸都沒有了。病毒帶來的威脅，所謂的「日常」全部被摧毀。他鼓勵，「我們不能氣餒」。

他分析，雖然現在每天有幾百例新增病例，但從趨勢來看，至少維持平穩，沒有向上飆升。這代表雙北在進入半封城狀態後，相當程度拖住了病毒的散播，沒讓疫情失控。

他也指出，雖然重症患者還在增加，醫療照護能力瀕臨臨界點。但在這個時候，更需要所有人互相支持，不要再增加醫護系統的負擔。柯文哲呼籲，「少出門、不要群聚」，疫情不容許我們放鬆。

柯文哲鼓勵大家，忍受不便，繼續拖住病毒、穩住疫情，直到疫苗到來！我們會撐下去的！

(中時新聞網)