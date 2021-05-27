無法接受愛情長跑多年的何姓男友，劈腿同公司一名吳姓女同事，鄭姓女子在今（2021）年1月11日前展開「復仇計畫」，將他們私底下的訊息對話截圖，以及行車紀錄器裡親密對話錄音檔，以部落格文章形式PO上網，還使用「包養？Sugar Daddy？」等詞語，同時分享到公司群組，讓也在群組內的吳女見狀感到羞辱萬分，因此提告鄭女妨害名譽，最終士林地檢署依妨害秘密等罪將其起訴。

據判決書內容指出，發現何姓男友外遇公司女同事的鄭女，今年1月11日前，趁何姓男友借給她平板電腦辦公時，截下男方與小三的LINE對話截圖，爾後更拿走何男車上行車記錄器的記憶卡，拷貝他與外遇對象吳女3段甜蜜錄音檔，接著全數公開在部落格內，同時張貼何男、吳女的本人照，在文中指出「你對她真是既貼心又細心，只差沒有跪下來舔了」、「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」、「是助理？交往？包養？Sugar Daddy？」

不僅如此，鄭女最後還把網頁連結貼到公司36人的LINE群組內，讓吳女當場氣得勃然大怒，認為此舉無疑在公審、羞辱她，憤而對鄭女提告妨害名譽。

鄭女到案後，坦承在網路刊登何男、吳女的對話紀錄及錄音，不過那是因為公司同事都知道她和男友交往多年，去年11月起，何男、吳女卻越走越近，關係緊密到連同事都察覺有異，於是接連向鄭女關心她的感情狀況，以及近日來的心情，鄭女因此強調「氣憤沒考慮那麼多，沒有要妨害名譽、秘密」，公開文章的目的是為了讓生活圈的人了解情況，並非針對何男與吳女。

最後檢察官認定，鄭女部落格內容涉及私德與公共利益無關，遂依利用電腦相關設備持有他人秘密罪並無故洩露，以及加重誹謗罪將其起訴。

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(中時新聞網)