科法斯（Coface）27日發布的「2021年中國企業付款調查報告」顯示，中國大陸經濟雖已復甦，但2021年中國的企業債券違約和企業破產將增加，建築、能源行業尤其嚴峻。

科法斯說，中國總體經濟增速在2020年為2.3％，是全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長的國家；在2021年中國GDP增速將加快至7.5％是自2013年以來的最快增速，並高於中國政府設定的6％的最低增長目標。

科法斯表示，正常來講，一個國家經濟增長率高，延期付款的現象應該越少，不過由於各個行業的復甦速度並不均衡，因此情況也有所差異。根據科法斯《2021 年中國企業付款調查報告》顯示，2020年付款期限平均縮短至75天，減少了11天，大多數行業信用期限也在縮短。由於中國政府去年實施了更大力度的財政和貨幣措施，使得各大企業從中獲益，不過預計今年這類措施強度將會減少。預計2021年將會出現更多債券違約和企業破產，在2020年信用增長放緩期間積累了較高現金流風險的行業尤為可能。

科法斯亞太區經濟學家歐韋良（Bernard Aw）表示，科法斯最新的中國企業付款調查報告顯示，2020年中國企業為了應對新冠疫情，採取了加強信用管理措施。由於許多產業信用期限縮短，各企業採用了信用保險、信用報告以及更多信用管理工具，並且使用債務催收和應收帳款承購服務。因此相比前一年，2020年出現逾期付款的公司減少。

歐韋良說，疫情的傳播路徑仍不確定，經濟持續復甦也遠未得到保證，但中國企業對中國經濟前景普遍持樂觀態度，73％的受訪企業認為今年經濟增長將會恢復，較2020年的44％的受訪企業大幅上升。此外，還有更多企業預計今年的銷售業績將會增長，現金流狀況也會得到改善。

不過，該調查還顯示，某些行業的信用風險不斷增加，未來數月需要密切觀察。在建築和能源行業，2020年超長期逾期的付款額（超過180天）占全年營業額10％以上的公司比例達到六成以上，也暗示現金流風險加劇。此外，中國大陸債券違約率也在不斷上升，建築和房地產行業尤為如此。

科法斯調查的13個行業中，有11個行業的企業表示，儘管經營環境艱難，但逾期付款的情況有所減少。其中，木材、製藥、運輸和資訊通信技術行業報告降幅最大。零售業逾期付款與上年持平，建築業逾期付款增加。很多企業的客戶陷入財務困境，因此造成逾期。一來企業面臨激烈競爭，二來融資管道匱乏，很多行業可能也無法得到政府支持。

科法斯在《2021年中國企業付款調查報告》也預計，2021年中國的企業債券違約和企業破產將增加，其中在2020年因疫情積累了較高現金流風險的行業尤為如此，此類行業的超長期逾期付款達到年營業額的10％以上，其中包括67％的建築企業、62％的能源企業和30％的零售商。

(工商 )