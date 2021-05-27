台股造就壽險業身價。台股4月大漲逾1,135點，據保險局統計，壽險業4月底持有的台股總市值，站上新台幣2兆1,568億元，占其可運用資金的7.46％，金額創歷史新高，比重則是2015年4月以來、亦即73個月的新高。

以大型壽險公司來看，目前淨值下金融資產未實現利益，最可觀的就是股票，在5月疫情大爆發前，估計整體壽險業有2~3千億元的台股未實現獲利，也因此大型壽險公司前四月積極處份獲利已高的股票，5、6月有可能會回補，等待現金股利挹注第三季獲利。

4月台股單月漲幅逾6.9％、美國道瓊指數亦漲逾2.7％，若看美國S&P 500則4月漲幅逾5.2％，壽險公司多投資流動性佳的權值股，因此大盤漲，壽險公司持股部位亦跟著大漲，4月底壽險台股部位2兆1,568億元，比3月底再增加942億元。

股票部位漲，大型壽險公司亦有趁多頭行情，大量實現股票資本利得，若以行情推估，4月壽險公司其實應有減持4~500億元的台股，實現獲利，但因為未實現部位持續增加，所以即便賣部分股票、落袋為安，但持股水位仍是持續上漲，續創歷史新高。

因為股票4月大漲，加上獲利創新高，壽險業4月底淨值亦回升到2.51兆元，是今年以來的新高，單月增加1,153億元，其中大部分是股票增值貢獻。

壽險業近來國外投資部位增加緩慢，主要有四大原因，一是從去年第四季開始，國外債券、尤其是美國主流公債殖利率大幅反彈，造成壽險公司手中老債價值回貶，有些以市價反應，就會看似投資減碼，也有公司是在等利率上升才要加碼投資；第二是壽險公司也的確有趁利率反彈前，大量實現老債資本利得，三是低利率環境，也有債券持續被提早贖回，四是新台幣升值，國外資產兌回新台幣列帳，金額會減少。

由於大量實現資本利得，4月底壽險業國內外現金部位達1.59兆元，等於有大量現金隨時可進場股市或債市補貨，累積下波段的獲利來源。

(工商 )