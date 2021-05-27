本土疫情延燒，確診案例居高不下，有人擔心疫情失控了。行政院長蘇貞昌在今年2月強調，台灣沒有打疫苗的急迫性；衛福部長陳時中則指出，為了國號問題，就不買疫苗。名醫沈政男斷言，當疫情平穩下來，政治清算就會開始，玩疫苗政治小心反噬。

沈政男27日在臉書貼文表示，疫情拐點就要出現，醫療量能不是不夠，而是欠缺盤整，玩疫苗政治小心反噬。沈政男分析表示，萬華附近消防人員，篩了1百多人，說是快篩陽性6例，結果今天全部證實PCR都是陰性？證明病毒傳播與複製能力已經大幅降低，新增案例數目的拐點，就要出現了。

為什麼疫情看起來還是棘手？沈政男認為，因為台灣檢驗與安置的量能太低。一天只能處理一萬餘潛在感染者，拖了兩、3周還不知底部在哪裡。如果在其他國家，早就被轟下台了，但是因為去年指揮中心處理得很好，於是大家也就不忍苛責。

沈政男指出，台灣至今新增共數千例確診病例，絕大多數都是輕症，距離醫療崩潰還差得遠。只因醫院間欠缺協調統整，才會弄到消化不良。只要有人出來盤點與調度，很快就能擠出更多床位，並把輕重分流做得更好。

沈政男點出，由於疫情好像快要失控，大家就開始質問蔡政府疫苗在哪裡？為什麼當初明明可以買BNT，後來又破局？陳時中卻表示，就是為了國號的問題。為什麼對於疫苗這麼重要的事情，居然可以幾個人關起門來，為了合約上的幾個字嗆一句：恁X不買了！

沈政男不滿說，蘇貞昌2月稱台灣沒有打疫苗的急迫性。就是因為台灣人民幫忙守下疫情，而給蘇貞昌他們玩政治的本錢，當然這些都是他們的說法，只有等到疫情過去，經過調查與追究，才能知道到底是誰做的決定？這麼做的根據何在？人民4年投給他們一張票，有說他們可以這樣偷偷決定大家買不買怎樣的疫苗嗎？他們沒有這樣的權利。他斷言，當疫情平穩下來，政治清算就會開始。

網友回應說：「盤整這兩個字的空間很大..朕不給，你不能搶，雙北那麼嚴重，疫苗分配比高雄少那麼多。」「人何寥落，鬼何多。清算！永遠比不上一句『愛台灣』。」

(中時新聞網)