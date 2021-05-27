26歲吳宣儀是大陸演藝圈的當紅偶像，她曾是韓國女團「宇宙少女」成員，2018年回國參加選秀節目《創造101》，最終以第2名的優異成績組成限定女團「火箭少女101」出道，也是粉絲公認的「神顏」代表。早前才因為素顏被吐槽的她，今日更突然有感而發，在微博PO出性感露胸，還不慎露出黑色底褲的照片寫下「這圈子女孩不被善待」，想不到竟意外引爆陸網友反彈，要她不爽趕快退出演藝圈。

吳宣儀人紅是非多，早前才因為在綜藝節目秀真實素顏，與上完妝差很大的模樣引發不小討論，個性直接的她，也不客氣地回應：「好了好了我知道了，以後我都化妝或者打個底，我就是不想化妝，我會勤快一點點的。」說完還PO出一張寫著「你們是人？」的圖片諷刺酸民。

吳宣儀PO性感照，感嘆演藝圈女孩不被善待。(取自吳宣儀微博)

吳宣儀今日更在微博出PO出穿著清涼低胸裝，還不慎露出黑色底褲的性感照，有感而發地寫下：「這個圈子女孩不被善待，還是要好好保護自己，要開心。」

想不到吳宣儀此舉竟意外惹來大批網友怒火，紛紛留言抨擊，「姐別委屈自己了，退圈吧」、「沒人求妳待在這個圈子裡」、「就因為別人說她土就上升到整個圈子？？ 女明星沒有被善待？ 日薪208萬還叫不被善待」。

更有鐵粉痛心留言：「妳真的閉嘴吧！整天把作品掛嘴邊，嘴卻一直叭叭個不停，有那個時間去長點學識吧，別一說話就大腦空空了！妳以為妳多厲害呀，在自己身上找找原因吧！真以為妳自己能剛得過整個社會呀？所有人都嘲妳還不知道怎回事嗎？臉越來越垮不說怎麼腦子也越來越垮呢？自己粉絲跑了多少沒點數嗎？」

(中時新聞網)