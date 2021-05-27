欣興（3037）傳出山鶯廠有員工確診，公司表示該名同仁於25日確診，接獲通報後已針對相關場域加強消毒，有所接觸的同仁也已經安排居家自主健康管理，將持續密切觀察，同時強調此事件不影響公司營運及生產。

防疫、遠距產業 躍投資發燒星
基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買

(工商 )

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