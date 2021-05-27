山鶯廠員工確診 欣興：已進行相關處理不影響生產及營運 22:222021/05/27 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 山鶯廠員工確診 欣興：已進行相關處理不影響生產及營運。(圖/翻攝自Google地圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 欣興（3037）傳出山鶯廠有員工確診，公司表示該名同仁於25日確診，接獲通報後已針對相關場域加強消毒，有所接觸的同仁也已經安排居家自主健康管理，將持續密切觀察，同時強調此事件不影響公司營運及生產。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 (工商 ) #新冠肺炎 #台灣 #欣興 #山鶯廠 #員工確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 12:132021/05/18 娛樂 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 桃公布足跡 業者怨都沒來消毒 04:102021/05/18 地方新聞 「說兩天可出院」亞東86歲確診者死亡 家屬心痛：平民的無奈嗎 11:552021/05/18 生活 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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