欣興（3037）傳出山鶯廠有員工確診，公司表示該名同仁於25日確診，接獲通報後已針對相關場域加強消毒，有所接觸的同仁也已經安排居家自主健康管理，將持續密切觀察，同時強調此事件不影響公司營運及生產。

(工商 )