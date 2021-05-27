品牌廠宏碁正式加入RE100倡議，董事長暨執行長陳俊聖於27日的[email protected]全球線上新品發表會開場，承諾將於2035年實現100％使用再生能源，同時在主要供應鏈夥伴共同響應下，宏碁也推動Earthion永續平台，並發表該平台下首款以永續為導向的新品Aspire Vero筆電。

宏碁早於2008年便加入CDP（原碳揭露計畫）供應鏈系統，並將管理系統擴展至一、二級供應商。此回推動Earthion永續平台，陳俊聖表示，目前宏碁亦已得到友達光電、仁寶電腦、群創光電及廣達電腦等企業夥伴的承諾，未來並將有更多合作夥伴加入，共同加速綠色設計及流程的開發，以實現使用100％再生能源的目標，守護地球永續發展。

以2009年為基準年、截至2020年底為止，宏碁集團（含全球業務及其所有子公司）也順利達成全球總碳排量減少60％、可再生能源使用率達44％的里程碑。宏碁在承諾於2035年全面採用再生能源之際，也加入台灣氣候聯盟。

Earthion是宏碁多年以來努力的方向，關注的議題從能源、產品設計、包裝設計到生產、物流及回收等。宏碁於2020年時，旗下所有筆電皆全面採用再生紙包裝、共節省8,750公斤的紙漿，並減少2,000萬個塑膠袋的使用。宏碁也透過企業內部活動，回收50公噸以上的舊電池，將它們重新製造成新的電池，同時在遍及全球50個國家的宏碁員工中，有超過75％的員工都自發且積極地參與回收計畫。

基於Earthion平台，宏碁推出第一款筆電產品Aspire Vero，不僅機身及鍵帽大量採用消費後回收（PCR）塑料，更全面使用環保包裝，外盒以80％至85％的再生紙漿製成，電源轉換器上的塑膠保護套也以紙製品代替。此外，保護袋及鍵盤與螢幕間的隔離膜也均由100％工業再生塑料製成。

Aspire Vero搭載最新第11代Intel Core 處理器以及Intel Iris Xe 顯示晶片，可搭載最高1 TB M.2 SSD硬碟，及打開顯示器時可周時墊高機身的特殊螢幕轉軸設計。另內建AI降噪功能，並配載Intel Wi-Fi 6（Gig +）與1個USB Type-C、2個USB 3.2連接埠和1個HDMI 2.0輸出孔。

(工商 )