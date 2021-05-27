（取自蘇貞昌臉書）

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紓困4.0最快6／4入帳 一圖看清誰能獲補助。（中時新聞網）

台灣新冠疫情延燒，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

行政院長蘇貞昌在臉書指出，紓困4.0的對象，將包括因三級管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，還有小攤商與無固定雇主的勞工等自營作業者，進行 #薪資補貼 或是 #現金紓困。

相關修法已經在立法院，政院會在立院通過修法後，立即提出新一波的防疫紓困特別預算，在2100億預算總額內加速執行，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳。

上禮拜三抵達台灣的41萬餘劑疫苗，經過一個禮拜的核對、查核、檢驗，今天開始配送到各縣市，馳援第一線醫療與警消人員。

隨著我國洽購的疫苗陸續到貨、國產疫苗研發產製，陸續會有更多疫苗、政府也會嚴格把關，讓國人安心接種。

根據《ETtoday》報導，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。

(中時新聞網)