台灣新冠疫情延燒，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。
行政院長蘇貞昌在臉書指出，紓困4.0的對象，將包括因三級管制停業的休閒娛樂業、觀展觀賽業、教育學習業，以及受衝擊的農漁民、觀光旅宿、領隊導遊、餐飲、計程車、遊覽車等，還有小攤商與無固定雇主的勞工等自營作業者，進行 #薪資補貼 或是 #現金紓困。
相關修法已經在立法院，政院會在立院通過修法後，立即提出新一波的防疫紓困特別預算，在2100億預算總額內加速執行，相關補助採主動撥款為原則，以最快速度入帳。
上禮拜三抵達台灣的41萬餘劑疫苗，經過一個禮拜的核對、查核、檢驗，今天開始配送到各縣市，馳援第一線醫療與警消人員。
隨著我國洽購的疫苗陸續到貨、國產疫苗研發產製，陸續會有更多疫苗、政府也會嚴格把關，讓國人安心接種。
根據《ETtoday》報導，立法院預定5月31日針對紓困條例進行修法審查，如果順利通過，第一波紓困資金在6月4日就可以緊急入帳。
(中時新聞網)
#紓困
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