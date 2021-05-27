美國上周初領失業救濟金人數降至40.6萬，優於原先預期的42.5萬，道瓊工業指數27日早盤開高漲逾200點或0.6%，那斯達克指數小跌0.01%，標普500指數漲0.2%，費城半導體指數漲0.2%。

截至台北時間22點18分，道瓊工業指數上漲214.63點或0.63%，暫報34537.68點；那斯達克指數下跌0.79點或0.01%，暫報13737.20點；標普500指數上漲12.36點或0.29%，暫報4208.35點；費城半導體指數上漲9.06點或0.29%，暫報3150.04點。

4大科技巨頭漲跌互見，美國電動車大廠特斯拉上漲8.10美元或1.31%，暫報627.23美元；台積電ADR下跌0.31美元或0.26%，暫報115.69美元；聯電ADR上漲0.09美元或1.04%，暫報9.19美元。

此外，亞馬遜（Amazon）斥資84.5億美元收購電影公司米高梅 (MGM Studios)，為亞馬遜有史以來第二大規模的收購案，亞馬遜開盤走低，小幅下跌9.74美元或.0.3%，暫報3255.42美元。

美國勞工部公布最新數據，美國上周初領失業救濟金人數下降至40.6萬，略優於經濟學人原先預期的42.5萬，連續4周低於50萬人，再創疫情爆發以來新低。

(中時新聞網)