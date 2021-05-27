由於本土疫情持續嚴峻，指揮中心宣布全國三級警戒延長到6月14日，教育部也宣布各級學校及幼兒園停止到校上課延長至6月14日。許多家長卻相當崩潰，坦言若疫情再不趨緩，小孩搞不好會直接放假放到暑假，逼不得已只好辭職在家照顧小孩。

一名人妻在臉書社團《家有男孩崩潰日常》指出，眼看本土疫情蔓延，全台停課期限跟著延長，她擔心萬一之後疫情沒有趨緩，安親班、幼稚園持續停業，家長們又無法一直請假，托幼問題成為民眾隱憂。

若真的停課到暑假，人妻坦言，許多同事已經決定要離職，「這是我們大家的無奈嗎？」對此，不少家長有同感表示，「要兼顧根本不可能」、「不要說暑假，我連現在延長停課都還不知道怎麼開口延長防疫照顧假，這幾天想到失眠」、「政府應該要有相對應的政策」。

考慮到雙北疫情延燒，新北市長侯友宜25日提出，未來2周是關鍵期，若染疫高峰沒有出現下降的趨勢，「要做好停班的準備」。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥26日回應，已請中央、地方機關加速啟動分流辦公，降低辦公人流。

(中時新聞網)