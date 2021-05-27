本土疫情延燒，國人心慌慌，屏東花卉業者推出蝴蝶蘭宅配，讓大家宅在家也能打造祕密花園，紓壓又解悶。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，國人心慌慌，屏東花卉業者發現去年國外疫情嚴峻時，歐美國家花店的買花率增高，花價也提高10％，顯見花藝及園藝有療癒心靈作用，因此近來趁勢推出蝴蝶蘭宅配，讓大家宅在家也能打造祕密花園，紓壓又解悶。

花卉業者總經理林畯騰指出，歐美國家一直有買花布置家裡的習慣，而這也是台灣花卉能主打外銷的原因，去年國外疫情嚴重，但買花風氣不減，市場拍賣量雖因進口關係下跌，但直接與花農進貨的花店卻是買氣飆升，花價也進而提高10％，是疫情下罕見的經濟行為。

但林畯騰稱，國外買花風氣高，其實不難理解，疫情嚴峻下，大家一定心慌慌，而宅在家裡防疫更是無聊得發慌，總是要找點事情做，所以歐美人強化了平日習慣，在家裡玩花賞花還能療癒心靈，何樂而不為。他續道，「台灣人也許也需要這樣的療癒過程」。

他分析，台灣三級警戒延長，除學生要持續在家線上上課外，還有愈來愈多人得居家辦公，而大家待在家的時間變長、能做的事卻變少，某種程度上真的會悶出病來，所以「療癒心靈」很重要，不是只要找事情做就好，那件事還要能令自己心情愉悅。

「對某些人來說，花是必需品。」他說，在上周之前，員工都會到固定市場擺攤賣花，當時就發現其實有些人有買花習慣，可能是送人或供佛，但疫情大爆發後，大家不敢出門、他們也不敢擺攤，而近日就有人詢問買花的事，但又表示不想外出增加感染風險。

為此，他決定推出療癒心靈的蝴蝶蘭宅配，讓原有買花習慣、或是宅在家的人，不出門也能賞花。他坦承，盆花宅配有一定的困難在，且成本也不低，但若能在疫情中替大家紓壓解悶，又不讓產業停擺，很值得。

(中時 )