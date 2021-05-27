大陸女星趙麗穎因電視劇《花千骨》、《楚喬傳》和《知否知否應是綠肥紅瘦》爆紅，影視作品放到網路上幾乎都是幾百億觀看次數，可見人氣有多火，4月底結束和男星馮紹峰不到3年婚姻，恢單後動向受關注；趙麗穎近期在新作品裡扮村姑，連指甲裡有泥土的細節都不忘，讓不少網友對她演技讚嘆有加，直呼「以為在看紀錄片」。

趙麗穎恢復單身後，更專注在演戲方面，近期電視劇《理想照耀中國》其中一單元《希望的田野》，講述名人雷金玉的故事，趙麗穎飾演女主角，把都市女性毅然決然拋下工作，只為了重振家鄉產業的精神完美呈現。

趙麗穎在《希望的田野》裡細膩的表現，精湛演技受到討論。(圖/ 摘自微博)

劇中趙麗穎村姑模樣還是美，但劇中許多動作和細節都很注重，尤其種田時她手指甲裡面都是泥土，不仔細看根本不會有人注意，但她卻將細膩處都完美處理，讓網友紛紛誇讚，「每一個眼神和表情都好有代入感」、「把村姑演得那麼美，趙麗穎是第一的吧」、「不像電視劇，更像是紀錄片啊」、「不愧是演技派」。

趙麗影和男星馮紹峰合作電影《西遊記女兒國》相識，2018年在趙麗穎生日當天認愛且曬出結婚證，婚訊一度導致微博癱瘓，兩人影響力可見有多誇張；婚後兩人育有一個兒子，但今年4月23日無預警發聲明，表示雙方和平分手並結束婚姻關係，一樣讓網友看傻。

(中時新聞網)