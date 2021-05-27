雷虎科技（8033）計畫現金增資二千萬股，預計募集2億至2.5億元，27日經主管機關審查通過，公告申報生效，至於實際價格，將待該公司6月初董事會決定。雷虎27日也同步取得中華電信今年機動式防救災行動通訊平台（無人機載式）採購案。

由於國家通訊傳播委員會（NCC）補助防救災基地台計畫，自今年起編列為期四年，共計4億元預算，因雷虎目前是救災行動通訊平台（無人機載式）合格業者，未來不管中華電信或其他電信得標，雷虎都可望受惠。

雷虎表示，此次現金增資所募集的資金，除用於降低負債外，並積極充實營運資金，進一步擴大投資無人機事業，及搶攻國際商用電信市場。 NCC與中華電信都對無人機科技，用於電信行業的支持，雷虎終於將此項技術商品化，成為領先世界的最先進4G/5G電信無人機的秘密武器。雷虎27日也同步取得中華電信今年機動式防救災行動通訊平台（無人機載式）採購案。

雷虎表示，此次得標案可挹注雷虎今年度下半年無人機的業績，有了中華電信的加持，雷虎營運，將如虎添翼，未來更可將此技術輸出國外。雷虎說，公司無人機，將配合中華電信，搶攻全球4G/5G電信無人機基地台的商機。 展望未來營運，雷虎說，隨著電信業及各行各業，對無人機應用需求大增，公司無人機出貨量，預期會逐年成長。

(工商 )