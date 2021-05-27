瑪家國中柔道隊從專任教練余凱潔（左一）接手後，選手張育瑞（左二）與黃芷凌（右二）克服困境奪下全中運銀牌，也讓柔道隊備受重視。（謝佳潾攝）

瑪家國中柔道隊成立至今20年，曾獲全國柔道錦標賽冠軍2次，但近年因少子化加上訓練環境差，成績大不如前還面臨解散危機，不過從專任教練余凱潔接手後，選手張育瑞與黃芷凌克服困境奪下全中運銀牌，也讓柔道隊備受重視。

「孩子奪的不僅是銀牌，更是信心！」余凱潔稱，她之前曾到其他原鄉學校教過柔道，所以當她到瑪家國中時真的有嚇到，孩子不僅在非標準場地的鐵皮屋內訓練，還因場地限制問題在訓練上一點自信也沒有，他們的每個動作都是有氣無力。

她不諱言道，孩子極度沒信心，聽到要參加比賽更是排斥，都稱「怎麼可能贏」，但事實就是有可能，當她改變訓練方式、讓選手知道自己的存在價值時，這群險被解散的孩子真的摔出一片天。余凱潔除加強訓練外，還讓他們每天寫日記，從中尋找自我。

去年的中正盃，孩子不僅拿下第5名，張育瑞與黃芷凌還在縣內選拔中出線獲得全中運的比賽門票，此不僅解除柔道隊的解散危機，同時也讓訓練場地移至舞蹈教室，而場地雖然依舊太小，但他們仍努力不屑，今年爭氣地奪下全中運銀牌，全校歡騰不已，柔道隊再度備受重視。

瑪家國中表示，長年來柔道隊一直是約聘教練在指導，也因為訓練方式非長期固定，所以在發展上一直有問題，不過很慶幸屏縣府推廣「三級五區運動政策」，讓學校能申請專任教練為學生做長期訓練，而有了現在的好成績，目前學校正在整理閒置空間，將讓柔道隊有標準訓練場地。

不過，柔道隊的人數依舊不足，余凱潔稱，瑪家國中的柔道隊隊員長期以來都是個位數，連報團體賽都沒資格，而今學校有意全力發展，也希望小朋友的努力可以變成最佳招生廣告，讓柔道隊愈趨壯大。

(中時 )