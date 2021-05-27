疫情快速升溫，蔡英文總統今晚表示，這段時間，她時常和陳時中指揮官通電話，也時常碰面。疫苗的進度一直是重要的主題之一。為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行。除了防疫業務外，在國際外交、國防戰備、國家安全等事務上，都全力在協助、配合台灣的防疫，「我也親自督軍，確保一切支援無虞」。

蔡英文力挺陳時中，今晚在臉書貼出與陳時中等指揮中心成員開會照片表示，這段時間，她時常和陳時中碰面。每次的討論，除了聚焦在怎麼整備醫療資源、如何協助地方政府防疫外，疫苗的進度，也一直是重要的主題之一。「我們持續努力推進，但為了讓一切上軌道，這些都必須低調謹慎進行」。

她說，今天晚上，大家已經看到，第一批15萬劑的 Moderna疫苗已經上飛機了，預計明天下午就會抵達。這是現在台灣需要的好消息。過程中有許多人低調參與、付出，她無法一一列出。

蔡英文再次感謝擔任指揮官的阿中部長。「這一年多來，他帶領指揮中心的夥伴們辛苦打拚，無論挑戰有多麼大，他總是一肩扛了下來，沒有抱怨，更不曾退縮」。

她也告訴大家，除了指揮中心的防疫業務外，在國際外交、國防戰備、國家安全等事務上，現在都全力在協助、配合台灣的防疫，她也親自督軍，確保一切支援無虞。

蔡英文強調，防疫是一場長期的戰爭，每一個台灣人都在堅持著。只要我們團結防疫，不分黨派，我們一定可以打贏這一仗。「這是為了台灣，也是為了我們的家人和彼此。阿中部長加油，台灣加油」。

(中時 )