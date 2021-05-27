美國海軍太平洋艦隊發現，日前有一艘俄羅斯軍艦，出現在夏威夷水域附近，它可能是維許雅級(Vishnya ，也稱子午線級,Meridian class)通用情報艦。這是俄國軍艦相當少見的出沒在太平洋中部海域。

防衛世界(Defense World)報導，隨後美國海軍分析，這艘俄國情報艦的身分是「卡雷利亞號」（Kareliya,SSV-535），它沒有開啟船舶自動識別系統（AIS）信號，安靜的在美國夏威夷外海航行。

太平洋艦隊發言人約翰·蓋伊(John Gay)說：「我們意識到這艘俄羅斯軍艦出現在夏威夷附近的國際水域，隨後持續觀察。」

Ru Navy BSF's Vishnya Class Intelligence Ship SSV-201 Priazovye northbound on the Bosphorus returning to Black Sea. pic.twitter.com/Vapm29w1qm — alper böler (@alperboler) July 25, 2016

他表示，美國太平洋艦隊可以通過海上巡邏機、水面艦艇等方式，密切監視印度太平洋地區的所有船隻。

這艘卡雷利亞號的母港在海參崴(俄國稱為符拉迪沃斯托克)，此處是俄國太平洋艦隊最主要的軍港，也是唯一的一個。它也是俄羅斯海軍7個專門研究信號情報的電波發送與接收站，攔截和解密對手的電波訊號。

卡雷利亞號於1986年服役，但曾在2000年代初期封存。據當地電視台的報導，2014年起，俄羅斯海軍把卡雷利亞號啟封，並進行了為期3年的維修和升級，於2017年重返艦隊 。

(中時新聞網)