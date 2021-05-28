歐洲聯盟（EU）執委會主席范德賴恩今天在日本與歐盟領袖線上高峰會後的記者會上表示，歐盟已許可出口逾一億劑COVID-19疫苗到日本，以表示歐盟支持東京奧運安全舉行。

日本產經新聞報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，期待東京奧運舉行，歐盟允許出口逾一億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗到日本，這相當於日本4成人口接種的劑量，此舉反映日本與歐盟關係穩固。

由於確診人數激增，日本若干地區正處於緊急事態，民眾大致反對今年夏季舉辦奧運。

東京都截至今天為止的7天平均每天新增確診病例數585.0人，是前7天平均的83.1%；東京都至今累計病例數15萬9094例。

大阪府今天新增309例確診病例，疫情有逐漸降溫趨勢，但新增30例死亡病例依舊居高不下；大阪府至今累計病例數9萬8919例，包括2247例死亡病例。

日本目前包括東京都在內共有10都道府縣適用「緊急事態宣言」，但排除較晚納入的沖繩縣，9地疫情未見明顯改善，日本政府已原則決定，將把宣言解除日從5月31日延後到6月20日。

(中央社)