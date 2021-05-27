36歲女星小甜甜（張可昀）在演藝圈人緣佳，27日發長文替超級閨蜜王宇婕慶生，溫馨真摯的告白，讓壽星本人看了都感動掉淚，未料卻有網友特意在貼文底下留言，酸小甜甜拋棄愷樂「好現實」，讓小甜甜忍不住親自反擊。

小甜甜27日在IG曬出一系列和王宇婕的合照，透露兩人從自己人生第一檔台語八點檔《神機妙算劉伯溫》開始變成無話不談的好朋友，因為人生背景相似，一樣獨立，一路走來也都是靠著自己的拼命努力，便越來越喜歡彼此。

小甜甜說，她們10幾年來一起經歷彼此大大小小的事情，沒想到自己會來個逆襲超前，竟然是她先結婚、懷孕，讓她深感人生的奇妙，「我一定會告訴你乾女兒未來除了我也要孝順宇婕乾媽的」，並祝福對方越來越好、一直平安健康，「未來還有一大半的路要走願路上都有你有我一起圓每一個屬於我們的夢，謝謝你在我生命那麼久，未來要一直都在喔」，最後不忘甜蜜告白「真的好愛好愛妳」。

小甜甜被酸拋棄蝴蝶很現實，淡定回應酸民。（圖／翻攝自IG）

看到小甜甜如此真摯的生日祝福，王宇婕就在底下感動回覆：「天呀！妳讓我半夜收工又掉眼淚。我愛妳親愛的張可昀！謝謝妳的祝福。好期待等我們的寶貝女兒出生！」不少網友也被打動留言「有一個這麼合拍的朋友是一件很幸福的事」。

不過，在一連串的祝福聲中，卻出現酸民譏諷小甜甜：「妳的閨蜜不是蝴蝶嗎？怎麼她現在變成回蛾子了，妳也移情別戀了唄，好現實的女人哦。」而小甜甜也選擇不忍氣吞聲，笑著反擊：「哈哈哈，妳怎麼都沒做功課呢？閨蜜不是只有一個？之前也都分享過，妳真是可愛的女人喔。」直接給酸民難看。

(中時新聞網)