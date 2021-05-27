台灣本土疫情延燒，全國進入第三級警戒，每天確診案例都破百。國民黨智庫副董事長連勝文表示，政府若是能替台灣多買2千萬支的歐美高效能疫苗，台灣的疫情就可以儘早終結。但民進黨錯失先機，現在根本無計可施，只能想盡辦法掩飾自己的失誤。

連勝文27日在臉書貼文表示，在疫情延的的危急情況下，這麼多無辜的百姓病死，民進黨政客以及所豢養的媒體鷹犬、網軍，居然荒謬地搞起抹紅、鬥爭德國BNT疫苗的認知戰，一定要鬥臭鬥垮鬥爛這一支全世界公認最好的德國疫苗。其實他們的目的在於掩飾自己在疫苗和防疫政策上的重大失誤，根本不是為了台灣好。學學國民黨的縣市長，全力且專心的幫在苦難中的人民，爭取歐美高品質的疫苗吧。

連勝文認為，台灣現在的問題，就是欠缺高效能，且經過國際認證的好疫苗，不管是BNT、Moderna、AZ或是J&J，這些疫苗效果也不錯，但是台灣通通都沒有。

連勝文指出，政府若是能替台灣多買2千萬支的歐美高效能疫苗，台灣的疫情可以儘早終結，不會有更多百姓病亡，也不會有更多年輕人全無收入。但民進黨錯失先機，現在根本無計可施，只能想盡辦法掩飾自己的失誤。

連勝文質疑，民進黨似乎是要逼迫大部分的台灣人接種國產疫苗。但國產疫苗尚未完成三期實驗，同時又未獲得國際組織認證，到底安不安全？有沒有效？老百姓敢不敢打？特別是有出國需求的民眾，若打了未經國際組織認證的國產疫苗，無法拿到疫苗護照，怎麼辦？更何況民進黨也沒在協助國產疫苗廠取得國際認證。

網友回應說：「對政府這樣用政治操作疫苗，真是很無言！」、「給我們BNT！國產疫苗留給817！」

(中時新聞網)