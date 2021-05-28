投資人逢低承接 玉米期貨價反彈 00:092021/05/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國玉米期貨價跌至1個月低點後，投資人逢低承接，帶動27日期價反彈，不過美國中西部氣候良好有利穀物種植，限制玉米漲勢。芝加哥期貨交易所（CBOT）7月玉米期貨27日盤中揚升0.24％，報每英斗6.265美元。美國中西部降雨充足，消除供給緊張與大陸需求減弱憂慮。此外，投資人密切注意主要玉米出口國阿根廷港口工人罷工活動。 穆斯克發推文 比特幣價格創三個月新低 《商情》現貨走強支撐 大豆和玉米收揚 (工商 ) #逢低承接 #期貨價 #美國中西部 #玉米 #美國玉米 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 板橋推案續添供給 文化路指標案登場 03:402021/05/18 區域情報-新北 台股昨跌473點 國安基金暫不進場 04:102021/05/18 財經焦點 外資：先避開內需消費概念股 04:102021/05/18 財經要聞 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 04:102021/05/18 財經要聞 《商情》逢低回補 亞洲橡膠止跌反彈 10:182021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 11:212021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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