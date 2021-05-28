美國玉米期貨價跌至1個月低點後，投資人逢低承接，帶動27日期價反彈，不過美國中西部氣候良好有利穀物種植，限制玉米漲勢。芝加哥期貨交易所（CBOT）7月玉米期貨27日盤中揚升0.24％，報每英斗6.265美元。美國中西部降雨充足，消除供給緊張與大陸需求減弱憂慮。此外，投資人密切注意主要玉米出口國阿根廷港口工人罷工活動。

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