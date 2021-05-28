金價自4個半月高點回降 00:092021/05/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元與美債殖利率上揚，金價自4個半月高點回降。現貨金價繼26日勁升至每盎司1,912.5美元，創下1月8日以來新高紀錄後，27日盤中微跌0.07％，降至每盎司1,895.4美元，紐約黃金期貨盤中下挫0.25％，報每盎司1,899美元。兌一籃子對手貨幣的美元指數27日上升0.1％，走出4個半月低點。10年期美債殖利率升至1.58％。 人民幣存款餘額 5個月新低 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 (工商 ) #上揚 #金價 #回降 #美債殖利率 #半月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 境外資金匯回優惠落日倒數 台商掀搶搭潮 11:532021/05/18 財經 陸3月大砍美債38億美元 終結連4月加碼 12:572021/05/18 財經 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 上班日好緊張 北捷台鐵運量驟降 04:102021/05/18 焦點要聞 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 《金融股》法人看好後市 國泰金樂漲停 11:432021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 紓困4.0特別預算 可先行動支 - 日報 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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