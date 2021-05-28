美元與美債殖利率上揚，金價自4個半月高點回降。現貨金價繼26日勁升至每盎司1,912.5美元，創下1月8日以來新高紀錄後，27日盤中微跌0.07％，降至每盎司1,895.4美元，紐約黃金期貨盤中下挫0.25％，報每盎司1,899美元。兌一籃子對手貨幣的美元指數27日上升0.1％，走出4個半月低點。10年期美債殖利率升至1.58％。

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(工商 )

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