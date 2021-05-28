鑑於美國房價不斷走高，摩根大通銀行執行長迪蒙（Jamie Dimon）坦言，房市熱潮可能失控，房價「略有泡沫」。

迪蒙26日在參議院聽證會坦言，「房價有一點點泡沫」，但他並不擔心全球金融危機時期的房市崩盤重演。他表示，有別於2008年與2009年，銀行的債務狀況與抵押貸款業務都比當時更穩健。

迪蒙此番言論是回應民主黨籍參議員泰斯特（Jon Tester）的提問，他也是唯一直言房市存在泡沫的大型銀行執行長。不過迪蒙強調，美國的金融系統本次做好更充足的準備，銀行備有足夠的資本，能抵禦更大的危機。

其他華爾街高層則與迪蒙意見相左。高盛執行長索羅門（David Solomon）並不認為房市存在泡沫，但他仍敦促聯準會（Fed）維持「政策平衡」，確保資產價格揚升受到控制。

摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）表示，全國房市沒有泡沫，但部分市場似乎有泡沫跡象。花旗執行長佛雷瑟（Jane Fraser）則指出，房市狀況需要密切關注，現階段論斷是否有泡沫仍太早。

不論泡沫存在與否，房價不斷走高是不爭的事實，美國3月房價升幅創下逾15年新高紀錄。3月標普CoreLogic凱斯席勒全國房價指數年增13.2％，超越2月的年升12％，創下2015年12月來最大年升幅。

超低利率帶動強勁的購屋需求，加上房屋供應短缺，造成近來房價快速攀升。根據全美不動產經紀人協會（NAR）數據，截至3月底止，美國可供出售的房屋有107萬間，較2020年同期銳減28.2％。

房價飆漲衝擊首購和預算有限的買家，4月房屋銷售略有減緩跡象，不過經濟學家表示，房市供需嚴重失衡，預料房價將持續走高。

(工商 )