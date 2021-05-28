新光金控27日舉行法說會，其信用評等公司中華信評，隨後發布評等報告，確認新光金及旗下新光人壽、新光銀行的發行體信用評等，評等展望亦維持「負向」。中華信評分析師表示，「負向」的評等展望，是源自新光金旗艦子公司新光人壽，在未來一至兩年內若想維持穩定信用結構，「面臨的挑戰仍高！」

中華信評將新光人壽視為新光金控集團的旗艦子公司，該公司信用結構發生的任何改變均將影響新光金控集團的整體集團信用結構。中華信評估算，新光人壽的資本強度，已在2020年因多項資本計畫施行成功，而略為改善。改善計畫有兩大部份，一是完成總金額達新台幣133億元的現金增資，二是改以公允價值會計原則認列該公司的不動產投資部位，進而協助提升了帳列股東權益。

中華信評主辦分析師謝雅媖指出，即便如此，估計未來一至二年內，新光人壽的資本緩衝空間仍然比較小，原因出在該公司的資產負債表恐會因潛在的市場波動，以及較緩慢的資本產生速度而劇烈波動。

中華信評預期，新光人壽的經營仍有許多優勢，例如穩固的品牌聲譽，在國內市場中令人滿意的主 要產品市占率，競爭地位因此獲得「強等級」的維持，同時新光人壽銷售團隊擁有良好的銷售貢獻。

(工商 )