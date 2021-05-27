防疫停止到校上課，台南市教育局公版線上直播教學，從5月20日播出以來深獲各縣市師生與家長肯定，截至27日傍晚累計逾305萬人次觀看，台南市教育局長鄭新輝局公布自5月31日起，未來2周新的公版直播教學課表，將以國小1至6年級為對象，每天推28-40門課，除了原有國語文、數學、英語、自然與社會5科目，新增低年級「全英語主題課程」及中高年級「藝術」、「健康與體育」。

鄭新輝表示，統計直播教學前4天各領域觀看人次，以國語文最多，數學和英語次之，顯示「工具性學科」依然是學生和家長首選。分析這2周1-9年級每門課點閱數據，國小低年級點閱率最高，其次是中、高年級，國中相對較少。

其次，依據5月26日教育局對全市國中小教師線上教學現況調查顯示，國中各領域教師有採用「同步-遠距視訊教學」的比例達95％以上，亦即國中教師已普遍具備獨立進行遠距教學能力，且學生也較能適應視訊互動式的教學方式。因此，新的直播教學課表將以國小階段的課程為主軸，並新加入3個科目，讓各領域學習更為完整。其中低年級的「全英語主題課程」，將由外師與本國師協同進行教學，內容將更為精彩。

國小國語文領召永康勝利國小校長張維文表示，直播教學2周課程進度，除了低年級外，各年級本週將陸續完成。為強化學生在語文領域中相當重要的閱讀理解策略，接下來會特別規畫相關主題課程，歡迎家長一起上課，學習怎麼陪伴孩子閱讀。

國小英語文領召西門國小校長呂翠鈴表示，國小英語文課程從三年級才開始，但南市雙語教學從小一就扎根，與外師協同進行雙語教學是本市的強項，新的課表中新增低年級「全英語主題課程」，將會有不一樣的教學風貌，歡迎對全英語主題教學有興趣的低中高年級學生一起來上課。

鄭新輝說，為兼顧遠距教學品質和學生視力保健，建議老師在進行遠距視訊教學活動設計時，要留給學生眼睛適度休息時間。遠距教學活動設計，可以在一節課中穿插老師線上講述、學生離線習作、師生互動討論。學生可在離線習作時，關掉螢幕讓眼睛休息。

(中時 )